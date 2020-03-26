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Niğde Valisi, evdeki 71 yaşındaki kadınla görüntülü görüştü

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Muazzez Avcı (71) ile görüntülü telefon görüşmesi yapıp, moral verdi.

26.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:24
Niğde Valisi, evdeki 71 yaşındaki kadınla görüntülü görüştü

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Muazzez Avcı (71) ile görüntülü telefon görüşmesi yapıp, moral verdi.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmasını yasakladı. Bu kapsamda olanların ihtiyaçları da kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanmaya başladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan 71 yaşındaki Muazzez Avcı'yla görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Vali Şimşek, Avcı'ya, "Evden çıkmayalım. Bu sizin sağlığınız için evde kalmanız çok önemli. Bir ihtiyacınız olursa Vefa Destek Grubu her türlü ihtiyaçlarınız karşılayacak. Siz yeter ki 112'yi arayıp, ihtiyacınızı bildirin" dedi.Muazzez Avcı da, "Evdeyim dışarı çıkmıyorum. Yalnız oturuyorum. Bugün görevliler eksiklerimi getirdiler. Devletimizden Allah razı olsun" diye cevap verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel

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