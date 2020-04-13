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Niğde Valisi Şimşek'ten pazar yeri denetimi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde inlemede bulundu.

13.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:00
Niğde Valisi Şimşek'ten pazar yeri denetimi
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde inlemede bulundu.
Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi pazarında görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanmasında hassasiyet göstermelerini, esnaf ve vatandaşlardan uygulanan kurallara riayet etmelerini istedi.
Tezgah aralıkları, esnafın eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğin aktaran Şimşek, pazar yeri girişlerinde dezenfekte sıvılarının mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.
Vatandaşlarla sohbet eden Şimşek, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere hassasiyet gösterilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emrah Özdemir, Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
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