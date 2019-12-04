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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:04Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın
Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Şimşek, kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorladığını belirten Şimşek, "Zaten Anadolu Ajansı, doğru, dürüst ve tarafsız habercilikte de önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Donanımlı kadrosuyla da her zaman en iyisini yapıyor. Çok güzel fotoğraflar çekmiş arkadaşlar, onları tebrik ediyorum. Oyumuzu da kullandık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şerif Yılmaz 2, Halil Fidan, Sarıkamış, Niğde, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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