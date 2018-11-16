Niğde ve Adana'da Kar Etkili Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 10:35



16 Kasım 2018 Cuma 10:35

NİĞDE'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, Adana- Niğde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.Niğde'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kar kalındığı kent merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kar temizliği yaptı.Öte yandan Adana'nın Pozantı ilçesinde de kar etkili oldu. Aşırı kar yağıyı nedeniyle Pozantı ile Akçatekir arasında otoyol tek yönlü kapandı. Pozantı- Adana yolunda kar temizlik çalışması yapılırken, ulaşım da aksadı. Ekipler otoyolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi geçti. - Niğde