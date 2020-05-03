Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

NİĞDE Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günüNİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 4 yaşındaki Beyza Nur'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

03.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:51
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü
NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 4 yaşındaki Beyza Nur'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Merkez Şah Süleyman Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan Beyza Nur'un doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kutladı. Nur'un ailesinin talebi üzerine Niğde Valiliği tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu. NİĞDE Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan minik Nur’a sürpriz doğum günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Beyza Nur, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››NİĞDE Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin