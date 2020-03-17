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Niğde'ye kar yağdı

Niğde'ye kar yağdıNİĞDE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

17.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:55
Niğde 'ye kar yağdı
NİĞDE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Üreticileri ağaçların don vuracağı korkusu sardı. Niğde'ye kar yağdı

Kaynak: DHA

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Niğde'ye kar yağdı
Etiketler : Niğde, Güncel

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