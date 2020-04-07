Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde'ye yapılacak 400 yataklı hastanenin ihalesi mayısta gerçekleştirilecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:10
Niğde'ye yapılacak 400 yataklı hastanenin ihalesi mayısta gerçekleştirilecek
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin'in yaptığı ortak yazılı açıklamada, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yaklaşık 400 milyon lira maliyetli, 400 yataklı modern hastanenin ihalesinin 6 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Hastanenin inşaatına da kısa sürede başlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Niğdemiz için önemli sağlık yatırımlarımızdan olan ve şu anda hizmet veren sağlık kampüsümüzü bir şehir hastanesi konumuna getirecek olan yeni hastanemizin inşaat ihale tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi. AK Parti hükümetleri olarak ülkemizde olduğu gibi Niğdemizde de birçok mega projeye imza atıyoruz. 142 bin metrekare alanda, içinde yanık ünitesi, koroner yenidoğan, yetişkin ve çocuk acil bakım üniteleri olacak. Yaklaşık 400 milyon lira maliyetli, modern, 400 yataklı ek yeni hastanemizin inşaatına da kısa sürede başlayacağız. Yeni Devlet Hastanemiz ile birçok yeni bölüm eklenerek mevcut hastanemiz büyük bir hastane konumuna gelecek. En son teknolojilerle donatılacak ve mevcut hastanemizle şehir hastanesi konumuna gelecek kompleks, 360 bin nüfuslu Niğdemizin daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Ayrıca tıp fakültemizin de istenilen seviyeye gelmesinde büyük katkısı olacak ek binamızın hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."
Açıklamada, yatırımın Niğde'ye kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Niğde'ye yapılacak 400 yataklı hastanenin ihalesi mayısta gerçekleştirilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: Denizli'de Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:36: Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı - Haber 16:36: Korona virüs Diyarbakır ciğerini de vurdu - Haber 16:36: SİVAS 60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu - Haber 16:36: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA-4 - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi