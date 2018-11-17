Niğde Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 21 Yaralı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: 21 yaralı
ADANA'nın Pozantı
ilçesinden Ankara
istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 20 yolcu ve otobüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza bugün saat 19.00 sularında Niğde
'nin Ulukışla
ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre Pozantı'dan Çıkıp Ankara istikametine gitmekte olan sürücü Nail Güzel (55) yönetimindeki 01 KG 039 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak refüje çarptı. Kaza sonucu can kaybı yaşanmazken, otobüste bulunan 25 yolcudan 20'si ve otobüs şoförü Nail Güzel yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi ve Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara,Niğde,Pozantı
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:00