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NİĞDE 'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurdu

'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurduNiğde'de, kimliği belirsiz kişi, sokakta yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle Erdal Bark (47) ve Harun Ateş'i (40) tabancayla vurarak, yaraladı.

24.08.2019 18:08
NİĞDE 'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurdu
'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurdu
Niğde'de, kimliği belirsiz kişi, sokakta yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle Erdal Bark (47) ve Harun Ateş'i (40) tabancayla vurarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedaviye alınırken, kaçan silahlı saldırgan ise aranıyor.
Olay, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki Dışarı Camii önünde meydana geldi. Sokakta yüksek sesle konuştuğu öne sürülen kişiler ile 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Olayda yüksek sesle konuşanları uyardığı belirtilen kişi, tabancasını çıkarıp, rasgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Erdal Bark ile Harun Ateş'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay sonrası kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
NİĞDE 'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurdu

Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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