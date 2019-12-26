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Niğde Zabıta Ekipleri Kantinleri Denetledi

Niğde Belediyesi Zabıta Ekipleri okul kantinlerinde denetleme yaparak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

26.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:02 Niğde Zabıta Ekipleri Kantinleri Denetledi
Belediyesi Ekipleri okul kantinlerinde denetleme yaparak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Niğde Belediyesi Zabıta Ekipleri okul kantinlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini, hizmet verilen kantin işletmesinin hijyenliğini, kantinlerin çalışma ruhsatı olup olmadığı gibi kontrolleri gerçekleştirerek kantin işletmecilerine bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan kontrollerle ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu anlayışla başlattığımız okul kantinleri denetimlerini sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerle okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı, satılan ürünlerin son kullanım tarihi ve kantinlerin hijyen şartlarını denetleyen zabıta ekiplerimiz gerekli denetimleri şehrimiz genelinde diğer işletmelerde de gerçekleştirmeye devam ediyor. Hemşehrilerimiz ve çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecek" dedi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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