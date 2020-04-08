Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğdeli iş insanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Niğdeli iş insanı Sakin Aruk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira bağışladı.

08.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:52
Niğdeli iş insanından
Niğdeli iş insanı Sakin Aruk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira bağışladı.
Niğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Sakin Aruk, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 100 bin lira ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenlerin 15 günlük yemek ihtiyacını karşılayarak kampanyaya destek oldu.
Aruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların zor günlerde kenetlenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Aruk, "Biz ne yapacağız' diyenler var. Biz çok şey yapacağız. Hep yağmur damlasını örnek veririm. Bir yağmur damlasından ırmaklar oluyor. Irmaktan deniz, denizden okyanus oluyor sonuçta. Onun için 'bizden ne olur, biz ne yapabiliriz' demememiz lazım. Hepimiz bir yağmur damlası misali kenetlenip, bir okyanus olacağız. Bu yardımları bu düşünceyle yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ise Aruk'a desteklerden dolayı teşekkür etti.
Aruk'un firmada üretilen kalsit ürünlerinin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Peşin, şunları kaydetti:
"Firmada, 850 kişi istihdam ediliyor. Aruk, dünyadaki krizin etkisiyle müşterilerinin taleplerinin düşmesine rağmen çalışanlarını istihdam etmeye devam ediyor. Kimseyi işten çıkartmadı. Çalışanlarına maaşlarının dışında sosyal haklarını da artırarak verdiği için Aruk'a teşekkür ediyorum. Yine hastanemize maddi destekte bulundular, bunun için de ayrıca teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Niğdeli iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası - Haber 17:28: Başkan Sandıkçı: "Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz" - Haber 17:28: Bafralı Dursun Çetinkaya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 17:28: OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL - Haber 17:27: Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik (2) - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber