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Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na...

Niğde'de yaşayan iki kardeş, bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

11.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:20
Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı
Niğde 'de yaşayan iki kardeş, bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Merkeze bağlı Bağlama beldesinde yaşayan Emine Gümüş , Vefa İletişim Hattı'nı arayarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olacağını bildirdi. Gümüş, eve gelen ekiplere, kampanyaya destek olmak için bin lira verdi.
Gümüş'ün torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş de (6), bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri bir miktar parayı kampanyaya bağışladı.
Yusuf Gümüş, parayı bisiklet almak için biriktirdiklerini belirterek, "Ama koronavirüs hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum." dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüş ailesine teşekkür ederek, "Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğdem teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Niğde, Gümüş, Güncel
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