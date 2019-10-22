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Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekNİĞDE - Niğde'de 20 okulda öğrenciler İstiklal Marşı okurken asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

22.10.2019 19:18
Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
NİĞDE - Niğde'de 20 okulda öğrenciler İstiklal Marşı okurken asker selamı vererek 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu.
Minik öğrenciler ve büyük öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere 'Barış Pınarı Harekatı'nın ne olduğunu anlattı.
Gür sesle İstiklal Marşı okuyan öğrenciler veliler tarafından alkışla karşılandı.
Niğdeli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Niğde, Genel

Kaynak: İHA

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