Niğdelilerden, önce tarih, sonra ağıt!..

Dernek binasında gerçekleştirilen '3. Geleneksel Yöresel Tava Etkinliği'kapsamında bir araya gelen Niğdeliler, birlik ve beraberlik örneği sergilediler.

Dernek Başkanı Cumalı Bozok, gelen katılımcılara yaptığı konuşmada; birlik ve beraberlik mesajı verdi; katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiğini belirterek, 'Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz adına bu tür etkinlikleri tertipleyeceğiz; doğduğumuz yeri; doyduğumuz yerde tanıtacağız' dedi. Daha sonra Araştırmacı-Yazar Dursun Özden, katılımcılara Niğde Tarihi ile ilgili bilgileri belgelere dayanarak anlattı. Programda, Kocaeli 'nin en tanınmış halk müziği sanatçısı Göksel Özbinar; Elazığ Depremi'nde ki vatandaşlarımıza destek amacıyla 'AĞIT' söyledi; katılımcıları söylediğiağıtlarla ağlattı. Programa katılan Kocaeli'nde yaşayan en yaşlı Niğdeli olan 97 yaşında ki Şaziye Yılmazç ise söylenen ağıtlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Programa; çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, Niğdeli bürokrat, daire müdürü ve dernek yöneticileri katıldı. Program sonrasıkatılımcılara teşekkür eden Başkan Bozok, 'Hepimiz biriz, birimiz hepimiziz' dedi ve bundan sonra da bu tür programları düzenleyeceklerini söyledi.