20.06.2019 22:02
Haberler» Magazin» Haber

Nihal Candan, cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Moda programındaki performansıyla ünlenen daha sonra ise Survivor yarışmasına katılan Nihal Candan, mayokinili fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Candan'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Gerçekten olağanüstü bir güzelliğe kavuştun." yorumunu yaptı.

Sivri dilli açıklamalarıyla katıldığı moda programında ünlenen Nihal Candan, cesur mayokinili fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.

"İĞNE BATIRSAM PATLAYACAK GİBİSİN"

Sosyal medya hesabından cüretkar mayokinisiyle poz veren Nihal Candan'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Nihal Candan'ın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Geçirdiğin estetik operasyonları sonucu gerçekten olağanüstü bir güzelliğe kavuştun." dedi. Başka bir takipçisi ise Nihal Candan'ı eleştirerek, "Her yerin estetik iğne batırsam patlayacak gibisin." yorumunu yaptı.

SİLİKONLARINI YENİLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Instagram hesabına göğüs dekolteli pozlarını yerleştiren Nihal Candan, silikon taktırdı iddialarını yeniden ateşlemişti. Bir takipçisi de bunu dile getirip fotoğrafın altına "Silikonlarımı yeni yaptırdım pozu" diye yazmıştı.

Nihal Candan, cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!
Nihal Candan, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:01 Nihal Candan, cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!
20:44 Deniz Akkaya bikini giyerek küçük kızı Ayşe ile birlikte poz verdi!
17:13 CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi
17:08 Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu
17:00 Angelina Jolie Time Yazarı Oldu
16:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Marvel filmleri hakkında çarpıcı açıklama: Benim cezam!
16:43 Serdar Ortaç hayranlarına müjdeyi verdi! Hayatı film oluyor