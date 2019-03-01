01 Mart 2019, 09:49
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Nihal Candan, İkinci Kez Survivor'a Katılacak

Yarıştığı dönemde takımın en zayıf halkası olarak gösterilen Nihal Candan, yeniden Survivor'un kadrosuna dahil oluyor.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor, 2019 yılında da tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu yıl Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlara gelen Survivor'a sürpriz bir ismin dahil olacağı iddia edildi.

Kulislerde dönen iddialara göre 2016 yılında Survivor'a katılan ve istediği gibi performans sergileyemeyen Nihal Candan'ın yeniden yarışmaya katılacağı iddia edildi. Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ise bu iddiaları doğrulayan nitelikte paylaşımlar yaptı.

NİHAL SURVİVOR'A GİDİYOR

Yarışmaya katıldığı dönemde ekibin en zayıf halkası olarak görülen Nihal Candan, yeniden Survivor'a katılıyor. Dün akşam birlikte yemek yiyen kardeşlerden Bahar Candan, ablasının Survivor'a gideceğini doğruladı. Ablasıyla yemek yerken fotoğraf paylaşan Candan, "Survivor'dan önce son balıklar" notunu yazdı.

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YORUMLAR (25)
HEBELE HÖBELE: ACUN KAKALADIĞI KARILARI SURVIVORA ÇIKARIYOR
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FATİH: Bu yarışma bu yıl bitmeyecek galiba peş peşe yarışmacılar katılıyor nedendir, herhalde işler yolunda gitmiyor
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ESES: reyting, reyting daha çok kavga daha çok reyting amaç belli beyler !!!
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FATİH: Reytingler yere vurunca normal hareketler sirada nagihan ve turabi var demedi demeyin
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BEN: acun rating uğruna her şeyi deniyor
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