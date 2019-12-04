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Nihal Olçok doğruladı: Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında olacağım

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla kaybeden Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu üyesi olacağını doğruladı.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:18

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak Bülent Arınç'ın damadının FETÖ'den beraat etmesi sonrası hükümete yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Nihal Olçok'un dün gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısına katıldığı öğrenildi.

KURUCULAR ARASINDA YER ALACAK

Medyascope'a konuşan Nihal Olçok, basında yer alan kulis haberlerinin doğru olduğunu ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında yer alacağını teyit etti.

DAVUTOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, AK Parti'nin kuruluşunda ve sonrasında uzun yıllar partinin seçim ve tanıtım kampanyalarını yürütmüştü. Erol Olçok, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı olarak biliniyordu. Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ın Ahmet Davutoğlu için sarf ettiği "Ak Parti'nin altını oymaya çalıştı, yakalanınca mağduru oynamak istedi ve Kılıçdaroğlu'nun yanına koştu. 'Duruş' diye kitap yazmış ama kendi 'Duruş'u yok Ahmet Davutoğlu'nun" şeklindeki sözlerine de yanıt vermişti.

"AK PARTİ MARS'TAN GELMEDİ"

Yıldırım'a verdiği yanıtta Davutoğlu'nu da etiketleyen Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "İyi de sayın Binali Yıldırım ben bugüne kadar hakaret duymadım, yeni alternatifler üretilmesi neden bu kadar endişe ile karşılanıyor.

AK parti Mars'tan gelmedi nihayetinde Refahtan doğmadı mı? Halbuki sevinilmesi lazım doğum olgunlaşmanın tam karşılığıdır. Hayatın gerçekleri..."

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Nihal Olçok doğruladı: Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında olacağım

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