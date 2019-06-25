25.06.2019 01:11
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Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takipçilerini duygulandırdı!

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Hain darbe girişimi sırasında oğlu ve kocası şehit olan Nihal Olçok sosyal medya hesabından yayınladığı doğum günü mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BE EVLAT"

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan Olçok, "İki doğum vardır ,biri dünyaya diğeri hakikate doğmak ... iyi ki doğdun be evlat." ifadelerini kullandı.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan 'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti 'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok 'un eşidir. Nihal Olçok, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok 'u kaybetmişti.

Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takipçilerini duygulandırdı!
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