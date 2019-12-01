Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında firari FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili "Nerede olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı. Soylu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, İçişler Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"SİZİN POLİTİKA ÜRETTİĞİNİZ KONU İÇİN BİZ AĞLIYORUZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Olçok, "Bir seçim zamanı Apo gibi iade edilmek üzere, muhafaza mı ediliyor biryerlerde? Ayrıca madem gizli neden dillendiriyorsunuz Sayın Süleyman Soylu, neden kalpleri ve akılları bulandırıyorsunuz? Ne geçiyor elinize acımıza acı katmakla. Sizin politika ürettiğiniz konu İçin biz ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili, "Nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu" şeklinde konuşmuştu.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Paralel Devlet Yapılanması'nın bir üyesi olan Adil Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1991 yılında mezun olan Adil Öksüz, 1996 yılında Temel İslam Bilimleri alanında Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorasını yaptı. Sakarya Üniversitesi'nde yine Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri üzerinde çalışmalarına devam etti ve İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile çalışmaktaydı.

Adil Öksüz Paralel Devlet Yapılanması'nın bir yayın organı olan "Yeni Ümit" dergisinde yazılar kaleme alıyordu. Sadece FETÖ için yazılar yazan biri olarak kalmayan Adil Öksüz'ün darbe fetvacısı olma yolunda uzun yıllar Fethullah Gülen ile yakın çalıştığı biliniyor.

Çalışma arkadaşlarının sessiz sakin biri olarak tanımladığı Adil Öksüz stratejik bir evlilik yaparak kendisini kamufle ediyor bir taraftan da önce öğrenci faaliyetleri ile daha sonra da askeri faaliyetlerle ilgilenen Adil Öztürk sık sık Fethullah Gülen'in üst kadrosunda yer alan Mustafa Özcan ile görüşüyordu.