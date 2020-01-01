Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız

15 Temmuz'da oğlu ve eşini yitiren ve Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Nihal Olçok, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, 'FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in dosyasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a verdiği yanıta tepki gösterdi.

"ŞAHSİ MESELENİZ İÇİN KONUMUNUZU KULLANAMAZSINIZ"

Olçok Twitter hesabından Arınç'ın açıklamasını alıntılayarak "TBMM hepimizin... Şahsi meseleniz için ne kamuoyunu ne antetli kağıdı ne de ne işe yaradığını çözemediğim konumunuzu kullanamazsınız. Bizim çiğnenen hakımız, tazminat davası açamayışımızı kim savunacak. Toplanan paraların dağıtılmaması vs..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in dosyasına ilişkin beraat kararına itiraz ettiklerini ve bozulacağını düşündüğünü dile getiren Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yanıt verdi. Kocaman'ın duruşma savcısına baskı yaparak kararın istinafa gitmesini talep ettiğini ifade etti.

TBMM antetli kağıt kullanan Arınç açıklamasında, "Mahkeme oy birliğiyle beraat kararı verdi. Buna çok kızdınız ve Duruşma savcısına baskı yaparak istinafa götürdünüz. Şimdi de, "İstinafta gerekeni yapacağım. Göreceksiniz karar bozulacak, lamı cimi yok' diyorsunuz. Önyargılı olduğunu belli ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.