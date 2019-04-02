Nihat Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ DEMİRKÖY belediye başkan adayı olan Nihat Akyüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ DEMİRKÖY ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Nihat Akyüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ DEMİRKÖY adayı Nihat Akyüz kimdir? BTP KIRKLARELİ DEMİRKÖY adayı Nihat Akyüz yüzde kaç oy aldı?

Nihat Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ DEMİRKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Nihat Akyüz DEMİRKÖY ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. DEMİRKÖY ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Nihat Akyüz adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ DEMİRKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.