Nihat Altıparmak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı Nihat Altıparmak oldu. Saadet Partisi adayı Nihat Altıparmak, Niğde belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Niğde belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı Nihat Altıparmak ile ilgili seçim sonuçları ve Niğde belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı Nihat Altıparmak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Niğde belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Niğde aday yarışı ve Niğde seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Niğde Seçim Bilgileri

Niğde belediyesi için toplam sandık sayısının 287 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Niğde belediyesi için katılım oranının ise % 82,75 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Niğde toplam seçmen sayısının ise 93.626 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.475 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Niğde Belediye Başkan Adayı Nihat Altıparmak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Niğde belediye başkan adayı olarak gösterilen Nihat Altıparmak, Niğde yarışında % 1,13 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Nihat Altıparmak toplamda 855 adet oy sayısına ulaştı.

Nihat Altıparmak Kimdir?

Nihat Altıparmak, 1954 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Ankara Eğitim Enstitüsü mezunu olan Altıparmak, lisans eğitimini Niğde üniversitesinde yaptı. Emekli öğretmen olan Altıparmak, evli ve 4 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 genel seçimleri Saadet Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları listesinde Nihat Altıparmak Saadet Partisi, Niğde belediye başkan adayı olduğu açıklandı.

Saadet Partisi Niğde belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.