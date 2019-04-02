Nihat Can Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bilecik belediye başkan adayı Nihat Can oldu. AK Parti adayı Nihat Can, Bilecik belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bilecik belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bilecik belediye başkan adayı Nihat Can ile ilgili seçim sonuçları ve Bilecik belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bilecik belediye başkan adayı Nihat Can oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bilecik belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bilecik aday yarışı ve Bilecik seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bilecik Seçim Bilgileri

Bilecik belediyesi için toplam sandık sayısının 120 olduğu belirlendi.

Bilecik belediyesi için açılan sandık sayısının ise 119 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bilecik belediyesi için katılım oranının ise % 85,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bilecik toplam seçmen sayısının ise 38.977 olduğu belirlendi.

Bilecik belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.472 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bilecik belediye başkan adayı olarak gösterilen Nihat Can, Bilecik yarışında % 42,03 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Nihat Can toplamda 13.656 adet oy sayısına ulaştı.

Nihat Can Kimdir?

1965 yılında Bilecik'te doğan Nihat Can, ilk ve ortaöğrenimini Bilecik'te tamamladı. AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Uyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Can, Marmara Belediyeler Birliği üyeliği de yaptı ve çeşitli STK'larda görevler aldı.

AK Parti Bilecik belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.