Nihat Çiftçi Kitapseverlerle Buluştu

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kaleme aldığı 'Hayat yolu' adlı kitabının imza gününde kitapseverlerle bir araya geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında deneme tarzında okuyucuların beğenisine sunduğu 'Hayat yolu' adlı kitabı için imza günü düzenledi. Yoğun ilginin yaşandığı imza gününe gelen vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çiftçi, ardından okuyucuların kitaplarını imzaladı. 'Sevgiyle ve sıhhatle' ifadeleri ile kitapları imzalayarak, katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa,nihat çiftçi
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:40