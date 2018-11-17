Nihat Hatipoğlu Boyabat'ta Konferans Verdi

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:53



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:53

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Boyabat ilçesinde konferans verdi.Hatipoğlu, Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde düzenlenen, "Nihat Hatipoğlu ile EN-Nezir Söyleşi" etkinliğine katıldı.Bugün yeryüzünde her gün konuşulan ismin Hz. Muhammed olduğunu, gelecekte de insanlığın gidişatını Hz. Muhammed'in yönlendirmeye devam edeceğini dile getiren Hatipoğlu, "Hz. Muhammed vefat etti ama unutmayınız ki onun sünneti ayakta. Sizler Kur'an'dan ayrılmadıkça, Peygamberimizin sünnetinden ayrılmadıkça gelecek sizlerin olacaktır." dedi.Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in Müslüman olmayanların ayağına gidecek kadar hoşgörülü olduğunu, kendisinde kibir ve haset bulunmadığını aktararak, bu açıdan söylemlerde lanetlenmenin kullanılmaması, "Allah ıslah etsin" denilmesi gerektiğini dile getirdi.Programı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan ve İlçe Müftüsü İsa Sağlam da takip etti.