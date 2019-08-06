Nihat Hatipoğlu, duygusal paylaşımıyla takipçilerini hüzünlendirdi

Nihat Hatipoğlu, anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, duygu dolu bir not ekledi.

"HATIRASI CİHANA DEĞER"

Instagram hesabından anne ve babasının eskiden yaşadığı apartmanın fotoğrafını yayınlayan Nihat Hatipoğlu, "Bazılarına hiç bir şey anlatmaz. Bazılarına çok şey.. Hatırası cihana değer. Baba ve annenizin bir zamanlar oturduğu bir apartman. Bir balkon. Yanından geçerken kim bilir ne hissedersiniz.'Dinle, bu ney neler hikayet eder, ayrılıklardan nasıl şikayet eder..." ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİ YORUM VE BEĞENİ YAĞDIRDI

Hatipoğlu'nun paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hatipoğlu'nun takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı. Hatipoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Bende her gün ailemin eski yaşadığı yerden geçiyorum ve üzülüyorum." ifadlerini kullandı.