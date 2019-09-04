Ağabeyinin yaptığı siyasi paylaşımlar, Nihat Hatipoğlu'nu zora sokacak

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi olan Ömer Vehbi Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Siyaset yapma, siyasi faaliyetlerde bulunma her vatandaşın doğal hakkıdır. İzne tabii olmadığı gibi kimsenin ipoteği altında da değildir. Bir parti siyaset yapmak isteyen kişiye fırsat ve yer vermiyorsa, o şahsın başka bir partiye katılmasına da saygı duymak zorundadır. Benim partimden olmayan haindir demek lüksüne hiç kimse sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"BİR DÜŞÜNCE ADAMI OLARAK UYARMAK İSTİYORUM"

Açıklamasının devamında birtakım uyarılarda bulunan Hatipoğlu, "Yıllardır aktif politikanın dışında olan ve hiç bir partiye üye olmayan bir düşünce adamı olarak uyarıyorum: Türkiye tepetaklak siyasi bir kaosa doğru sürükleniyor. Bu kaostan kurtuluş bölünerek değil, bütünleşerek aşılabilir" sözlerine yer verdi.

YENİ KURULACAK PARTİDE Mİ YER ALACAK?

Yeni kurulacak partide yer alıp almayacağı konusuna da açıklık getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Çok net olarak ifade ediyorum ki; ne Sayın Davutoğlu ne de Sayın Babacan'ın yeni parti çalışmalarının içinde ve yanında değilim. Ama onlara hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı da aklımın ucundan geçirmem. Küfür ve hakarete karşı çıkıyorum. Siyaset çirkinleşmesin istiyorum. Siyasi geçmişim ortadadır. Benim tavrım ile kardeşimin pozisyonunu gündeme getirmek ahlaki değildir. Nihat Hatipoğlu Türkiye'ye mal olmuş bir ilahiyatçı ve akademisyendir. Benim gibi düşünmek zorunda değildir. Ben de siyaset yaparken ondan icazet alacak değilim."

İşte Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun o açıklamaları;