Nihat Kahveci'nin "Cuma Namazı" Anısı Salondakileri Güldürdü

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "İşte O An" adlı söyleşi programına eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber katıldı. Nihat Kahveci'nin anlattığı cuma namazı hikayesi de salonu kahkahaya boğdu.

Ünlü futbolcuların takım kamplarında yaşadıkları komik anların anlatıldığı programda seyirciler epey eğlenirken, Milli Sporcu Nihat Kahveci'nin Londra'da bir camide Cuma namazına gitme hikâyesi ve 2002 Dünya Kupası için Japonya'ya giden milli takım uçağında yaşanan anlar salonda uzun süre alkışlandı.

YABANCI KURALI KONUSU

Nihat Kahveci, Hamit Altıntop ve Rüştü Reçber tarihe geçen gollerini, kurtarışlarını ve o anda yaşadıklarını seyirciler ile paylaşırken sinevizyondan salonda bulunan sporseverlere izlettirilen unutulmaz pozisyonlar seyirciler tarafından adeta bu gün yaşanıyormuş gibi alkış aldı. Programda Türk futbolu, Milli Takım, yabancı kontenjanı ve futbolun gelişmesi için spor yöneticilerinin üzerine düşen konular konuşuldu. Ünlü Futbolcuların takım kamplarında yaşadıkları komik anların anlatıldığı programda seyirciler kahkahaya boğulurken, Milli Sporcu Nihat Kahveci'nin Almanya'da bir camide Cuma namazına gitme hikâyesi ve 2002 Dünya Kupası için Japonya'ya giden milli takım uçağında yaşanan anlar salonda uzun süre alkışlandı.