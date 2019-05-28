Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT SPOR'a konuk oldu. Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları; "Türk Futbolu'nun dünya futbolundaki yeri iyi değil. Ana hedefimiz bunu yükseltmek. Bir dönem iyiydik sonra bir duraklama dönemine girdik. Lucescu ile iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Yeni futbolcular getirdi takıma"

"FİKRET ORMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Şenol Güneş için, Türk Futbolu adına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Orman, o dönem izin vermeyebilirdi."

"Hayatımda yaptığım en iyi şey zamanı planlamaktır. Erken kalkarım bu yüzden mesaim uzundur. Bilsin ki ben bu işe yoğun mesai harcayacağım. İşlerim ve yoğunluğum var. Ama asıl Türk Futbolu için çalışacağım"

"HAKEMLER YETERLİ DEĞİL"

"Sabri Çelik ve ekibi başarıyla ulaşmasını umduğumuz bir gruptur. Türk hakemliği başarılıdır. Sadece Cüneyt Çakır ve ekibi değil başka arkadaşlarımız da Avrupa'da önemli maçlar aldılar. Türk hakemliği önemli bir yerde ama yeterli mi değil."

"TECRÜBELİ HAKEMLER VAR SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYAMADI"

"Var sistemine cesaretle geçtik. Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. 1. Lig maçında Hatay'ın iki golü VAR ile iptal edildi. Ne hakemlerden ne taraftardan bir tek tepki bile gelmedi. Özellikle ofsayt kararlarında yüz üzerinden yüz puan aldık. Penaltı, kırmızı kartlarda atlamalar olmuştur. Sistem geçişi var. Gelecek sene daha iyi olacak. Hakem sayısını 40'a çıkardık. Her hafta hakemler stres altında bırakılıyor"

"EĞER KAYITLARI GÖRÜRSEM EKİBİMİZİ SORUŞTURURUZ"

"Eğer Albayrak'ın elinde bu kayıtlar varsa birileri ona sızdırmıştır. Genel Kurul'a kadar açıklamayı istemiyorum dedi. Ama Genel Kurul'dan sonra sizi ziyaret edip açıklamalarda bulunacağını söyledi. Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz. Onlardan da hesap sormasını biliriz. Kanunsuz yapılan işlerin üzerine gideceğiz"

"Yeni yönetimimizde hep beraber objektif olacağız. Kulüp ceketlerimizi asıp görevimizin başına geçeceğiz"

Hüsnü Güreli'nin sosyal medyada tartışılan fotoğrafı hakkında ( Galatasaray'ın kupa törenindeki görüntü ile ilgili) Hüsnü Güreli'nin verdiği tepki kendisini ittikleri için oldu. Hüsnü Güreli, Türk sporunun son zamanlarda yetiştirdiği önemli bir isimdir."

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

"Elimizde VAR kayıtları mevcut" sözleriyle ne demek istediği sorulan Abdurrahim Albayrak ise "Boşa konuşulmamış şeylerdir. Öylesine söylenmedi. Durup dururken böyle bir iddia ortaya atılmaz. Ama şu an ortamı germeye gerek yok. TFF de seçim sürecinde. İnanıyorum ki TFF'de çok şey değişecek. Elimizdeki VAR kayıtlarını Bahri Havadır'a dinletirim. Şimdi mevcut TFF gidiyor, bunları tekrar gündeme getirmeyelim. TFF'de çok şeyin değişeceğine inanıyoruz. Nihat Özdemir'i destekleyip desteklemeyeceğimizi oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.