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Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili olarak "Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış" ifadelerini kullandı.

27.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:03

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Başkan Özdemir, Türk futbolunun koronavirüs salgını nedeniyle içine düştüğü durumu en az hasarla atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ümitlerinin ve hayallerinin Türkiye'nin iyi olması ve Süper Lig'in oynanması şeklinde olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye'deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki şartların iyi olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

"2 NİSAN'I BİR GÖRELİM"

Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirterek, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan'ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu.

"KONUNUN BİRÇOK TARAFI VAR"

Dünyanın benzeri görülmemiş bir felaketten geçtiğini, futbolun da bundan olumsuz etkilenmesinin doğal olduğunu belirten Özdemir, "Bu işin birçok tarafı var. Kulüpler var, futbolcular var, taraftar var, yayıncı kuruluş var. Ama biz daha hiçbir şey konuşmadık. Her şeyin iyi olmasını bekliyor ve diliyoruz" dedi.

"POLEMİK ÜRETİLMESİN"

TFF Başkanı ayrıca, "Sis bulutlarının dağılmasından sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu anda polemik üretecek yaklaşımlar ve açıklamaların içinde olmamalıyız" dedi.

BİLİM KURULU NE DİYOR?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2 Nisan'da yeniden yapılacak değerlendirme toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin önemli olduğunu söyledi. Peki Bilim Kurulu bu konuda ne diyor? Daha önce 18 Mart'ta kurulun üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk 3 maddelik şu açıklamayı yapmıştı:

"Seyircisiz maç önerdik. Sporcular arasında görülürse maçların tamamen ertelenmesi de gündeme gelir. Bilim Kurulu, sorun bazlı çalışır ve sadece öneride bulunur. Gerisi ilgili kurumların tasarrufundadır."

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Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig’in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız

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