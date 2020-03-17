Nihat Özdemir: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında...
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları.
17.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:57
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Nihat Özdemir: "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında...
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Güncel
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