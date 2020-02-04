TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

İSTİFA İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Bilindiği üzere TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakacağı iddia edilmiş, TFF de bu haberlerden 2 gün sonra "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulunmuştu.