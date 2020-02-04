Haberler » Güncel » Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek - Haber

Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

04.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:35Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Hasan Doğan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:29:14