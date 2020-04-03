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Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına, "Futbolun dışından bulaştı. En kısa zamanda kurtulmak için Allah'a dua edelim. Bir an önce eski günlerimize dönelim" sözleriyle yanıt verdi.

03.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:02

Koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınan liglerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

"FUTBOLUN DIŞINDAN BULAŞTI"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gibi futbol dünyasından isimlerin koronavirüse yakalandığının hatırlatılmasıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu konunda da bize çok yüklendiler. Sanal dünyadan inanılmaz baskı yedik. Sonra görüldü ki bu iş futboldan kaynaklanmadı. Acımasızca tenkit ettiler. Beddua ettiler ama gördüler ki bizim suçumuz yok. Futbolun dışından bulaştı. En kısa zamanda kurtulmak için Allah'a dua edelim. Bir an önce eski günlerimize dönelim" diye konuştu.

TFF BAŞKANI'NI İSTİFAYA DAVET ETMİŞLERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, liglerin geç ertelendiğini ve bu yüzden Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını belirtmişlerdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle Terim'in virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Özdemir'i istifaya davet etmişti.

Nihat Özdemir’den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
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Haberler ›› Spor ››Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok - Spor
Yorumlar (3)
YAZAR:lüzumsuz birisi, limak kesmedi sırf ahde vefa için başa getirildi.
Cevap Yaz 0 1
SUCLU KIM?:o zaman sayin bakan da cikip ''virus turkiye''ye avrupa''dan bulasti. bizim sucumuz yok. '' desin. suclu o sahada bulunan fatih terim mi oldu simdi? bu ne sorumsuzluk? insanlarin sagligina canina kastettiniz. istifa etmek de bir erdemir sayin baskan.
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BJK:NEDEN BU KADAR GEÇ CEVAP VERDİN PEKİ ????? SANA İNANMIYORUZ
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