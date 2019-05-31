31.05.2019 16:01
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Nihat Özdemir'den Hamit Altıntop bombası!

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde daha önce Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray formaları giymiş Hamit Altıntop'un olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'in listesinde yer alan isimler belli oldu.

Başkanlık için en güçlü aday olan Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop'un olduğu ortaya çıktı.

5 İSİM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Bu arada Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

NTVSpor'un verdiği bilgiye göre; Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Nihat Özdemir'den Hamit Altıntop bombası!

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Nihat Özdemir, Spor

YORUMLAR (1)
GALATASARAYLI: NİHAT ÖZDEMİR KAZANACAKTIR. . . DİĞER ADAYLARIN ÖZDEMİR KARŞISINDAKİ ŞANSLARI SIFIRDIR. . ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN. . . YAPACAKLARI İLK İŞ YABANCI SINIRLAMASINI GETİRMEK OLACAK Kİ BENİM İÇİN YANLIŞ BİR KARARA OLACAK. . YİNE TARIK ÇAMDAL GİBİ VASAT OYUNCULARA ANADOLU KÜLÜPLERİ 7 8 MİLYON EURO İSTEYECEKLER. . .
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