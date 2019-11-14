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Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı ile ilgili konuştu. Özdemir, "Şenol Güneş'e bu konuyla alakalı bir çalışma yaptırıyorum. Sayı azalır mı azalmaz mı, bunun için erken." ifadelerini kullandı.

14.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:09

Marka ve Zirvesi'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"YABANCI KURALI DEĞİŞMESİN DİYEN DE VAR DEĞİŞMESİNİ İSTEYEN DE…"

"Yabancı sayısının azalmamasını isteyen önemli bir kesim var 'de, şu anki şekliyle devam etmesini istiyorlar. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Önemli olan, Süper Lig takımlarının kendi aralarında anlaşacağı bir model.

"ŞENOL GÜNEŞ'E YABANCI SINIRIYLA ALAKALI ÇALIŞMA YAPTIRIYORUM"

Şenol Güneş'e bu konuyla alakalı bir çalışma yaptırıyorum. Oynayacağımız 2 maçtan sonra Türkiye'mizin gündemi, yabancı sınırı olacaktır ama belki 2-3 yılda varmak istediğimiz sayıya ancak ulaşabileceğiz. Sayı azalır mı azalmaz mı, bunun için erken.

ÖZDEMİR'DEN YAŞ VURGUSU: YABANCI SAYISI KADAR BU DA ÖNEMLİ

Yabancı sayısı kadar, koyulacak kriterlerin de önemli olacağını düşünüyorum. Tartışacağımız konu başlıklarından bir tanesi de bu. Birçok takımımızda 30'un üstünde inanılmaz derecede fazla futbolcu var maalesef. Bunlarda bazı özellikler aranmalı.

"HAKEMLERİMİZE BU SEZON 10 ÜZERİNDEN 7 VERİYORUM"

"Ben bütün maçları düşündüğüm zaman, notu kıt biri olarak, hakemlerimize 10 üzerinden 7 verebilirim bu sezon. İyiye yakın bir not vermiş oldum."

"GRİ POZİSYONLARDA MUTLAKA VAR'I KULLANMALILAR"

"Neden bu kadar çok VAR'a gidiyorsunuz diyorlardı, çok tenkit edildik. Bu sene yeni MHK, UEFA'nın VAR'a gitme prensiplerini ve sistemlerini birebir uygulamaya başladı. Biraz daha fazla kullanabilirlerse kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde kararlar alabilirler.

Gri pozisyonlarda hakemlerimiz, mutlak surette herkesin vicdanını rahatlatmak için VAR'ı tereddütsüz kullanmalılar."

ABDURRAHİM ALBAYRAK'A GÖNDERME: VAR KAYITLARIMIZ DIŞARI SIZMIYOR

"Geçen sezon bir kulüp yöneticimiz 'VAR kayıtları elimde' dedi, dediği doğru çıkmadı. Bu yıl da 1-2 söylenti oldu ama söylenenlerin doğru olup olmadığı araştırılsın dedim, hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. VAR kayıtlarımız dışarı sızmıyor."

"DEVLETTEN PARA VE YARDIM ALMADAN YAPTIK"

"Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığım dönem, paramız yok, pulumuz yok ama taraftara güvenip stadı yeniledik. Ne gidip devletten para aldık, ne de yardım aldık. Maçlara hiçbir ara verilmeden o stat yenilendi ve bitti. Zaten o yönetim kurulunun yarısı müteahhitti. Beşiktaş ve Galatasaray kendi stadında yapamadı."

"OLİMPİYAT STADI WEMBLEY, STADE DE FRANCE GİBİ OLACAK"

Özdemir son olarak, Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Şimdi Olimpiyat Stadı'na el attık. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıyoruz. Atletizm zemini kalkıyor, saha aşağı inecek. Wembley Stadı, Stade de France gibi Olimpiyat Stadı bizim milli takımımızın olacak." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor

Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ADINIZI YAZIN:eyvah galatada oyuncu kalmadi nasil 11 oyuncu cikaracaklar
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MEMLEKETİM:Bunlar futboldan anlamiyor. Sahtekar Senol kim? Cakma imparator yabanci sayisini sinirsiz yapti. Sahtekar futbolun fesinden anlamayan Senol azaltacak. Madem yabanci sayisindan sikayetcisiniz. U 17 dünya sampiyonasinda neden yokuz? Avrupa U 19 turnuvasina neden gidemiyoruz? Bu U takimlarda yabancimi futbolcularmi oynuyor. Bizim yapacak ve atacak adimimiz belli. Bastakilerden alt kesime kadar defolup gitmeli. Mafettiler Türk futbolunu. Az futboldan anlayan ne demek istedigimi bilir.
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LD:yılların spor adamısın spor ıle fıtbol ıle ıc ıcesın hala bu konuyu arastırıyorsan senden ve ekıbınden bir şey olmaz birde arastırıyormus hala turk futbolun neden zerre kadar ılerlemedığı neden alt yapı sorunu olduğu ortada bılgısız cahıl paragoz adamların elınde olduğu surece daha cok memleketın mılyarları dısarıya akar
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HARPUTLU:Zaten vardı eskiden, hatırladığım kadarıyla 6 1 di. Sonra ne olduda sınır kaldırıldı. Eğer türk futbolu gelişecekse sınırlama gelsin yoksa gerek yok.
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HAMDİ:KESİNİKLE DEYİŞMELİ BENCE HER TAKIMIN 5 YABANCI HAKI OLMALI O ZAMAN BU ÇÖPLERİ ALMAZLAR
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