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Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

17.09.2019 16:02Nihat Özdemir'e 2. ve 3. Lig kulüplerinden ziyaret
TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
Kulüp başkanları, 2. ve 3. Lig takımlarına verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e plaket takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Hasan Doğan, Riva, Spor

Kaynak: AA

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