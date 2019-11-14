Nihat Özdemir: Futbol şansı yanımızda olsun

– Nihat Özdemir, "Euro 2020'ye katılmamız, Türk futbolu ve futbol markası açısından çok önemli bir hedef. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da alacağımız başarılı bir sonuçla hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün oynanacak İzlanda maçının kolay olmayacağını ifade eden Nihat Özdemir, "Grubumuzda lideriz. Fransa 2'nci, İzlanda 3'üncü ama 3 takımın da gruptan çıkma şansı var. Bugün bize 1 puan yetiyor. İzlanda güçlü bir takım. Grubumuzda tek yenilgimiz var. Fransa deplasmanında dahi kaybetmedik ama İzlanda'ya gittiğimizde 2-1 mağlup olmuştuk. Bugünkü maç kolay değil. Bize ters gelen bir futbolları var. Güçlü bir takım. Fizikleri güçlü, teknikleri iyi. Bugünkü maçta inşallah, iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inandığımız milli takımımız, gruptan çıkacak neticeyi elde edecektir. Allah yardımcıları olsun, futbol şansı yanımızda olsun. İnşallah bu akşam gruptan çıkacak bir netice elde ederiz. Futbolcular ve bizler kadar, maça gelenler, evinden izleyenler bu mutluluğu inşallah birlikte yaşar. Euro 2020'ye katılmamız, Türk futbolu ve futbol markası açısından çok önemli bir hedef. Biz göreve geldiğimizde FIFA'daki sıralamamız 36'ydı. Şu anda 26'lara geldi. Bu gruptan lider olarak çıkarsak, 17-18'leri telaffuz edebiliriz. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da alacağımız başarılı bir sonuçla hedeflediğimiz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"STADIN KAPASİTESİ BUGÜN 100 BİN KİŞİLİK OLSAYDI, YİNE DOLARDI"

Daha önce oynanan Andorra ve Arnavutluk maçları için taraftarlara teşekkür eden Özdemir, "Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Eskiden milli maçlarda tribünleri dolduramıyorduk. Beşiktaş'ın stadında oynanan Andorra maçı, Fenerbahçe'nin stadında oynanan Arnavutluk maçı ve bugün oynanacak olan İzlanda maçında yer yok. Stadın kapasitesi bugün 100 bin kişilik olsaydı, yine dolardı. Biz de A Milli Futbol Takımımız için Olimpiyat Stadı'nı hazırlıyoruz. Şu anda Şampiyonlar Ligi için hazırlıyoruz ama bundan sonra A Milli Takım'ın stadı Olimpiyat Stadı olacak. Bütün taraftarların maça göstermiş olduğu bu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Maçın 90 dakika olduğunu unutmayacağız. İlk dakikadan uzatmalara kadar taraftarların takımı desteklemesini bekliyorum. İyi bir jenerasyon yakaladığımız milli takımımız, bu destekle birlikte mutlaka iyi bir sonuç alacaktır" şeklinde konuştu.

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-Nihat Özdemir'in açıklamaları

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