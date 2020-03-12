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Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

Koronavirüs salgını tüm dünyadaki spor müsabakalarını etkilerken Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin akıbeti merak konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, derbinin seyirci oynanacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

12.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:51

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya dair, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, tüm yetkililerin sağlıklı bir ortamda maçların oynanması için çalıştığını duyururken, maçların ertelenmesi ya da seyircisiz oynama gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Nihat Özdemir, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Süper Lig'in diğer karşılaşmaları, ayrıca alt liglerdeki tüm maçlar her zamanki gibi oynanmaya devam edecek. Şu an ülkemizde bir kişide koronavirüs görüldü, endişeye kapılacak durum yok, sadece insanlarımız hijyenlerine dikkat etsinler yeter. Kulüplerimize de alınması gereken önlemlerle ilgili talimatları ulaştırdık. Biz de gerekli önlemlerimizi aldık" açıklamasını yaptı.

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Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
Etiketler : Nihat Özdemir, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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Yorumlar (16)
NEJLA:Sen gerçekten bunamışsın artık git evine yat karantina altına al kendini bence :)))
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ASLI:TAMAM ŞU ANDA VİRUS VAKASI ÜLKEMİZDE AZ DİYORLAR HATDA SADECE 1 TANE TAMAM HADİ İNANDIK DİYELİM. YİNEDE SIKI ÖNLEMLER ALMALIYIZ MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNATILMALI TOPLU İBADETLER YASAKLANMALI.
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KİCKBOXER:YAYILMASIN BU İLLET VİRÜS ERTELEYİN YA DA SEYİRCİSİZ OYNANSIN
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ABİDİN:Kendine güvenen maça gider.
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VATANDAŞ:yazık günah ya insnların can ve mal varlığını korumak görevi değilmi bu kadar salgın varken neden halen para için bu tehlikeyi göze alıyoruz insanımız da neden bu salgın varken gitmek istiyor kendini düşümüyorsa bakalrını duşunsünler niye birbirimize bulaştırmak için uğraşıyoruz yarın daha kötüsü olsun diyemi Allah korusun. . . bence seyirciye olmasın hiç bir maçta önce güvenlik
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MEMET33:BU TECAVÜZÜ İZLEMEK HERKESİN HAKKIDIR. BEŞİKTAŞ VE JİMNASTİK SEVER İZLEYİCİLERİ BU MAÇA TANIK OLDUKLARINA ÇOK ÜZÜLECEKLER. MAÇIN 5-6 FARKLA BİTMESİ MUHTEMELDİR, SERGEN VE YARDIMCILARINA ALLAH YARDIM ETSİN MAÇ SONU BAŞKA TAKIM BAKACAKLARI DA KUVVETLE MUHTEMELDİR.
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1234:3-0 yenildik eeee napalım şimdi şimdiki konu ile bir alakası var mı
0 0
MEMET33:DEMEKKİ BUNLAR KAŞINIYORLAR, 6-0 I TEKRARLAYACAĞIZ, 18 TEMMUZ 1997 Yİ TEKERRÜR ETTİRECEĞİZ, BAK AĞLAMAYIN SONRA. BEYNİNİ SATAN ARKADAŞ, BEYİN UCUZSA, BEDEVAYSA VARDIR ONDA BİR BOZUKLUK. MESELA BEN ZEKATINI VERRİM O FARZ AMA SATSAM ONU ALACAK PARA İCAT EDİLMEDİ HENÜZ.
0 0
1234:çok doğru bir şey söylemiş bedavaya beyin satan arkadaş beyni satmasın kendisine ayırsın kaza bela olmazsa gs bjk yi rezil edecek bu çok açık bir şekilde öngörülebiliyor
0 2
EKONOMİST38:VADOFONE DAKİ 3 SENE ÖNCEKİ 3-0 YENİP TARİHİ FARKTAN KURTULDUĞUNUZ MAÇI NE ÇABUK UNUTTUNUZ ŞİKECİLER SİZİ
3 1

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