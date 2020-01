Nihat Özdemir: "Hakemlerimiz ilk yarıda baskı altında iyi performans sergilediler"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ilk yarısında hakemlerin baskıya rağmen iyi performans ortaya koyduklarını söyledi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 Sezonu MHK Kış Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'de görev yapan hakemlere ayrı bir önem verdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Özdemir, "Tüm seminer ve törenlerde, Merkez Hakem Kurulumuzun, hakemlerimizin daima yanında olmaya çalışıyoruz. Hepimiz için zor geçen bir ilk yarıydı. Üzülerek gördük ki, hemen hemen her hafta spor kamuoyunun ana gündemi hakemler oldu. Gönül isterdi ki, milli takımımızın büyük başarıya imza attığı, ülke olarak dünya futbolunda öne çıktığımız, önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bir dönemde, kısır hakem tartışmaları bu kadar ön plana çıkmasaydı. Futbolu oynayanlar futbolcular, taktiği veren teknik direktörler, takımları kuran yöneticiler de hata yapıyor ama nedense en çok eleştirilen, tartışılan hakemler oluyor, ana aktör haline getirilmeye çalışılmaktadır. Şu gerçek unutulmamalı ki, futbolda iki taraf var ve bir karardan iki tarafın da memnun kalması mümkün değildir" şeklinde konuştu."İlk yarı hakemler baskı altında iyi bir performans sergilediler"Başkan Özdemir, ligin ilk devresinde hakemlerin genel olarak iyi performans sergilediğini anlatarak, "Önümüzde daha çetin geçecek bir ikinci yarı hepimizi beklemekte. Bu dönemde herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Futbol ailesi olarak hepimiz aynı gemideyiz. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun, bizlerin ve siz hakemlerimizin sorumluluğu, önceden ilk yapacağımız gemiyi sağ salim sezon sonunda limana yanaştırmak. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Baskı altında genel olarak iyi bir performans sergilediler. Hata yapabiliriz. Futbol hatalar oyunudur. Hata illa ki olacaktır. Bu hatalardan da gerekli dersler çıkartılacaktır. İnşallah hakemlerimiz, ikinci yarıda performanslarını daha da artırarak sürdürecekler" ifadelerini kullandı."VAR sistemi zamanla daha da gelişecektir"VAR sisteminin ağır eleştiri altında olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, "Bildiğiniz üzere; sezonun ilk yarısında VAR çok tartışıldı. İstatistiklere baktığımızda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin futbola ve hakemlere önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. Süper Lig'de oynanan 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. Bu rakam geçen sezonun ilk yarısında 70 idi. Genel olarak 'VAR doğru kullanılmıyor' eleştirisini maalesef almaktayız. Ancak ilk yarıya baktığımızda, VAR'a gidilen 69 pozisyonun sadece 4'ü değişmemiş. Yani VAR'ın gereksiz yere değil, doğru kullanıldığını açık şekilde söyleyebiliriz. Bugün UEFA da VAR uygulamalarımızı beğeniyor, seminerlerini Riva VAR Merkezi'nde yapıyor. UEFA Hakem Komitesi Türk hakemlerini yakından izliyor ve sürekli maçlar veriyor. İlk yarıda FIFA hakemlerimizin 35 maçta görev alması bizler için gurur verici. Ama biz VAR'ı kamuoyunda her hafta tartışıyor, eleştiriyoruz. VAR'ı kullanmaya başlayalı henüz 1 buçuk sezon oldu, ancak biz VAR'ı 60 yıldır uyguluyormuşuz gibi konuşuyoruz ve en acımasız şekilde tenkit ediyoruz. VAR, futbolda tartışmayı yüzde 100 oranında bitirmek için değil yüzde 100 skandal kararları engellemek için getirildi. Eskisi gibi yarım metre, 1 metre ofsayttan atılan golleri, ceza sahası dışında verilen penaltıları, elle atılan bariz golleri artık görmüyoruz. Peki VAR'ın eleştirebileceğimiz noktaları yok mu? Var o da inceleme sürelerinin uzaması, oyunun soğuması gibi tenkitler. Bu bütün dünyanın sorunu ve bütün önde gelen liglerde tartışılıyor. Sistem inanıyorum ki zamanla daha da gelişecektir" açıklamasını yaptı."Federasyon olarak hakemlerimizin yanındayız"Başkan Özdemir, federasyon olarak her zaman hakemlerin yanında olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:"Futbolda maalesef kazanınca daima 'biz kazandık' olur. Kaybedince suçlu, TFF Başkanı, MHK Başkanı, hakemler, VAR ve AVAR'dır. Bu tartışmalar sizlerin üzerinde hiçbir zaman baskı oluşturmasın. Ne olursa olsun, gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. Bizler Federasyon olarak her zaman yanınızdayız. Hata olacaktır. Önemli olan, kamu vicdanını yaralayacak, art niyet içeren yanlışların yapılmaması ana hedefimiz olmalıdır. Bu tür yanlışların yapılmadığına hepimiz yürekten, kalpten inanıyoruz. Onun için sizler, üretilen senaryolara hiçbir zaman kulak asmayın. Biz onlara gerekli cevapları zaten vermeye çalışıyoruz. Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Merkez Hakem Kurulumuz da, hakemlerimiz de Federasyonumuzu temsil ediyor. Bizleri temsil edenlere, hele hele sahada saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmeyin. Onun için sizler de sahada ister futbolcu, ister teknik adam, ister koridorda yönetici olun, saygısızlığa prim tanımayın. Duygusal davranmayın, yapanın cezasını da anında verin." - ANTALYA