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Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi. Bu karar sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" dedi.

19.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Bu kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKVİMİ PAYLAŞACAĞIZ"

Özdemir, "Sayın Bakan'ın daveti üzerine federasyon başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Türkiye'nin olumlu gidişine göz önüne alarak takvimi paylaşacağız." dedi.

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması

Haberin Videosu :

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Etiketler : Nihat Özdemir, basketbol, Futbol, Spor

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Yorumlar (4)
BJK:SEN VARYA SEN ??? SANA ÇOK ŞEY YAZARIMDA NEYSE .
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ENGİN:Fenerin iddiası olsaydı. Çoktan yasakladı. Tek taraflı düşünen başkan istemiyorum
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MEMET33:SEN Bİ SUS BE ADAM, SANKİ SÖZÜN GEÇİYOR. . HADİ ORDAN SENDE. . .
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GERÇEK:ÇOK BİLİYORDUNUZ, BİR DE ISRARLA MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNATACAKTIN FENERASYON BAŞKANI. NE OLDU ŞİMDİ. AKLISELİM ERTELENSEYDİ DERKEN AKLINIZ NEREDEYDİ.
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