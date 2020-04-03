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Nihat Özdemir: "Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin bu sezonu oynayarak tamamlamak olduğunu söyledi.

03.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:52
Nihat Özdemir:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin bu sezonu oynayarak tamamlamak olduğunu söyledi.
Yayıncı kuruluşa telefonla bağlanan Özdemir, "Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle Haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, en geç temmuzun ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Şanslı bir ülkeyiz. Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları için o günkü şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak." ifadelerini kullandı.
Maç takvimi konusunda hedeflenen planlamayı açıklayan Özdemir, "Ligleri en erken haziran ayı başında, şartlar uygun olursa başlatacağız. Şartlar uygun olmazsa, temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlatabiliriz. Ligleri en geç ağustos ayında bitirmiş olacağız. Yalnız ligleri değil, Ziraat Türkiye Kupası'nı da. En geç ağustos ayının ortasında bitirme senaryolarımız var." şeklinde görüş belirtti.
"Mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız"
Salgının Türk futbolu üzerindeki etkilerini değerlendiren Özdemir şunları kaydetti:
"Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı, sporcuların sağlığı. Sporla uğraşan kişileri ve herkesi ilgilendiren önemli bir dönemden geçiyoruz. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız. Nisan ayının ortasından itibaren, bu virüsün tepe noktasını geride bırakabileceğimize inanıyoruz. Bu disipline uyarsak, inşallah 20 Nisan'dan sonra azalma yoluna gideceğini düşünüyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Buralardan iyi netice alırsak, mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız."
"En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'i tamamlarız"
Liglerin tamamlanması ile ilgili 10 farklı çalışmaları olduğunu aktaran Özdemir, "Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'i tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa'da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma - cumartesi - pazar - pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık." şeklinde konuştu.
Maçların tek bir şehirde oynanması fikrinin gündeme gelmediğini de sözlerine ekleyen Başkan Özdemir, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili olarak, "FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız." ifadelerini kullandı.
- "Yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir"
Yaşanan sürecin kulüplerin ekonomisini olumsuz etkilediğinden bahseden Özdemir şunları söyledi:
"18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Evvela hedefimiz, dünyanın başına bela olan koronavirüsün hakkından gelmek. Düzlüğü görmemiz lazım. Kimse düzlüğü göremiyor. 'Koronavirüs olayını çözdük.' dendikten sonra kulüplerimizin mali yapılarını o zaman konuşacağız."
Futbolu çok özlediğini dile getiren Özdemir, "Hakem hatası, kural hatası. O günlere stresli diyorduk ama şimdi o günleri arıyoruz. O günleri özledik. İlk başlayacak maçta, o stadyumda olmak istiyorum. En büyük arzum o. Seyircili olsun istiyorum. Hakikaten özledik." yorumunu yaptı.
Süper Lig'deki 26. hafta maçlarının seyircisiz oynanmasının kendilerinin kararı olmadığını da ekleyen Özdemir, "Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Bugün 8 haftayı konuşuyoruz, o zaman 9 haftayı konuşacaktık. Biz seyircisiz oynatma kararını federasyon olarak tek başımıza almadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aldı bu kararı. Biz de bu kararı uyguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Kupası, Nihat Özdemir, Spor
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Haberler ›› Spor ››Nihat Özdemir: 'Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak' - Spor
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