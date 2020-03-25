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Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligde play-off oynanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

25.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi'den Bilal Meşe'ye yaptığı açıklamada "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz." dedi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başkan Özdemir ayrıca "Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor." ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR TARİH YOK"

Nihat Özdemir bu arada "Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

BAKAN'A 7 MADDELİK RAPOR

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

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Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok

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Yorumlar (2)
BJK:BURDA HİÇ YORUM YOK NEDEN
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SERT:Şu ana kadar Türk futboluna hiç bir faydan olmadı malesef. Bırak git işi bilen o ağırlığı kaldırıp adaletli takım ayrımı yapmadan karar verebilen kurullarına hakim kurullardaki kişileri takım kontenjanından seçmeyecek birileri gelmeli. Ülke olarak Futboldaki durumumuz ortada.
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