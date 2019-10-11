Nihat özdemir: sahadaki galibiyet cephede mehmetçiğe verilmiş en büyük hediye olacaktır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 günden beri çok önemli bir görevi üstlendi. Suriye'de terörü yok etmek için yola çıktılar. Futbolcularımız da tüm Mehmetçiklerimiz için oynayacaklar. Buradaki galibiyet de cephede onlara verilmiş en büyük hediye olacaktır" dedi.

Arnavutluk ile oynanacak EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin spor mağazalarını bu maç için Milli Takım'a adadığını ve başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olmak üzere tüm camiaya teşekkürlerini sunduğunu belirten Özdemir, "Türk Milli Takımı, İstanbul'da maç oynamaya karar verdi, yönetim kurulu tarafından. İlk maçımızı Beşiktaş'ın stadyumunda oynadık. İkinci maçımızı Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağız. Son maçımızı da İzlanda ile Galatasaray'ın stadında oynayacağız. Maç için ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım buraya geldik. Fenerbahçe Spor Kulübü kendi spor mağazasının ismini değiştirerek, Fenerium'u Milli Takım'a adadı. Milli takımımızın formalarını ve ürünlerini burada sergilediler. Kendilerine bu misafirperverliklerinden dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, Fenerium müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Birazdan grubumuzdaki en zor maçlardan birine çıkacağız. Bu maç çok önemli olduğu kadar Fransa-İzlanda amacı da aynı önemde, sıralamayı ve gruptan çıkacak takımları belirleyecek" diye konuştu.

"TERÖRÜ YOK ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 günden beri çok önemli bir görevi üstlendi" diyen Özdemir, "Suriye'de terörü yok etmek için yola çıktılar. Allah hepsine yardımcı olsun. Hepimizin kalbi onlarla. Futbolcularımız da tüm Mehmetçiklerimiz için oynayacaklar. Buradaki galibiyet de cephede onlara verilmiş en büyük hediyedir. Bir an önce görevlerini bitirip ülkemiz dönmelerini bekliyoruz. Herhangi bir can kaybının olmamasını diliyoruz. Bu bir savaş tabi olacaktır ama en az sayıda olmasını istiyoruz. Allah onların da oyuncularımızın da yardımcısı olsun. Futbol şansı bizim yanımızda olsun. İnşallah iyi bir netice elde ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nihat Özdemir'in açıklamaları

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