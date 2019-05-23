Nihat Özdemir: Türk futbolunu ileriye taşımak için adayım (GENİŞ HABER)

"Federasyon başkanlığı ateşten gömlek"

"Şenol Güneş'e güvenim tam"

"En zor işimizin MHK'de olduğuna inanıyorum"

"Federasyon başkanlığı ateşten gömlek"

"Kurulların başkanlarını ve kurulları yeniden atayacağız"

"Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek"

"VAR konuşmalarının açıklanması söz konusu değil"

"Herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek"

"Ali Koç, gerçek ve iyi bir Fenerbahçeli"

"Ali Dürüst önemli hizmetlerde bulundu"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, başkan adaylığını açıkladığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FEDERASYON BAŞKANLIĞI ATEŞTEN GÖMLEK"

Türk futbolu için zor bir göreve talip olduklarını belirten Özdemir, "Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur. Arkadaşlarımızın, çevremizin ısrarını kıramadığım için adaylığa razı oldum. İnşallah, önce Allah sonra sizlerin, kurullarımızın desteğiyle, uyumlu olursak başarılı olabiliriz diye ümitliyim, iddialıyım da. Buraya zaman ayıracağımdan şüpheniz olmasın. Türkiye'de spordan mutlu olan insanların sayısını çoğaltmak, mutsuzların sayısını azaltmak için yola çıktık. Türk futbolunu daha yukarılara taşımak için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

"EN ZOR İŞİMİZİN MHK'DE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'yla (MHK) ilgili olarak da, "En zor işimizin MHK'de olduğuna inanıyorum. Kararları bütün Türkiye'yi etkiliyor. Yusuf Namoğlu ağabeyimiz, hem iş adamı hem eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olmaz. Yusuf Namoğlu dört dörtlük insandır. Sabri Çelik'in de dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. Türkiye'de senede 120 bin maç oynanıyor. VAR'la çok daha iyi oldu. VAR'la birçok şeyin ne olduğunu gördük" dedi.

"KURULLARIN BAŞKANLARINI VE KURULLARI YENİDENATAYACAĞIZ"

MHK'yle ilgili kararın yeni yönetimle birlikte alınacağını dile getiren Özdemir, "Kurulların başkanlarını ve kurulları yeniden atayacağız. Seçildikten belli bir zaman sonra bu atamalar yönetim kurulunun görüşlerini de alarak açıklayacağız. MHK'nin kurul üyelerinin mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok. Bizi mutlu eden nokta budur ama maalesef MHK'nin emrinde çalışan ve atanan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği bazı kararlardan, bir kesim mutlu olurken bir kesimi de maalesef mutsuz ettiler. Önemli derecede kamuoyunda bunlar tartışıldı. VAR sistemine geçtik. Dünyanın en iyi şirketiyle anlaştık. Bugün bizim Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Önemli olan bu sitemi akıllıca düzgünce uygulamak. Bu daha ilk senemiz. Yepyeni bir sisteme geçtik. Tabii ki hatalar, kusurlar olacak. Hedefimiz bunları azaltarak hata oranını VAR için sıfıra getirmek. Bunu başaracağız. Sistem mükemmel. Uygulamada bazı hatalar var. Bu hataları azaltarak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluğu belirleyen maçta bile birkaç gol iptal edildi ama taraftarın sesi çıkmadı. Bu sisteme saygı var" diye konuştu.

"YABANCI SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA AYNI SAYIYLA DEVAM EDECEK"

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de Nihat Özdemir şunları söyledi: "Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değildir. Kulüpler Birliği ve Türk spor kamuoyu da aynı şekilde düşünüyor. Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek. Alınacak karar ondan sonraki sezon için geçerli olmalıdır."

"VAR KONUŞMALARININ AÇIKLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nihat Özdemir, VAR kararlarının açıklanmasının mümkün mümkün olmadığını söylerken, "UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB)kuralları gereği VAR konuşmalarının açıklanmasının mümkün değil. Bu tamamen hukuksal bir olay. Başakşehir Kulübü böyle bir karar aldıysa diyecek bir şeyimiz yok. Kararı hukuk verecek. Federasyonun dışında olan bir karar. O kayıtlar orada yok. Bizden dışarıya giden VAR kayıdı olduğuna inanmıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık, herhangi bir noktada açık bulamadık" diye konuştu.

"HERKES KULÜP CEKETLERİNİ DIŞARIYA ASARAK YÖNETİME GİRECEK"

TFF'nin yeni yönetimde yer alacak kişilerin kesinlikle tarafsız bir yönetimle işlerini yapacaklarına inandığını belirten Özdemir, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yönetimde olacak herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek. Federasyon başkanlığı kadar Türkiye'de daha başka zor bir görev olduğunu düşünemiyorum. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu, maalesef diğer kesim mutsuz olacak. Mutsuz olan kısmı minimuma indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ALİ KOÇ, GERÇEK VE İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için de, "Ali Koç'la Fenerbahçe'nin en zor döneminde, 3 Temmuz'da çalıştık. Gerçek, iyi bir Fenerbahçeli. Fedakar bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'de başkanlığı çok önemli bir destekle kazandı. Allah yardımcısı olsun. Sayın Ali Koç'la görüşüyorum. Kulüpler Birliği toplantısında sonra basına açıklamada bulundu, aday olduğumu ifade etti. Her zaman görüşürüm kendisiyle, iyi bir kardeşim ve arkadaşımdır. Fenerbahçe ve Türk sporuna hizmet etmektedir. Fenerbahçe, Türk sporunun önemli öğelerinden biridir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor neyse Fenerbahçe de öyledir" açıklamasında bulundu.

"ALİ DÜRÜST ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNDU"

Özdemir, Ali Dürüst'ün yeni yönetim kurulunda olup olmayacağı hakkında da şöyle konuştu:

"Yeni yönetimde olup olmayacağını söyleyemem. Ali Dürüst önemli hizmetlerde bulundu. Bir olay yaşadı, Galatasaray'dan gelen tepkilerden dolayı, kararından döndü. Sayın Ali Dürüst değerli bir arkadaşımızdır."

Kulüplerin en büyük sorunları mali yapıları için çalışma içinde olduklarını söyleyen Özdemir, "Bankalarla kulüpleri nefes aldıracak, bundan sonraki harcamalara da disiplin getirecek bir çalışma içerisindeyiz. Kulüp lisanslama çalışmalarıyla ilgili yeniden bir lisanslama yazılımı üzerindeyiz. Bunu genel kurula sunacağız.1 Haziran'dan sonra bu çalışmalar hızla devam edecek. Kulüplerin mevcut borçlarını belli bir süreye yayarak ödemesiz bir dönemle kulüpleri mali açıdan güçlendirme konusunda kararlıyız. Sağ olsun bankalarımız da gerekli desteği veriyor. Kulüplerin lisans yönetmeliğinde değişiklik hazırladık. Kulüpler Birliği'ne sunduk ama önemli konulardan biri de Kulüpler Birliği Yasası. Biri TBMM'ye gelmek üzere. Hazırlıklar devam ediyor. Bir an önce yasalaşması gerekiyor" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ'E GÜVENİM TAM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de güvenini dile getiren Özdemir, "Şenol Güneş'in göreve getirilmesinde benim de imzam var. Artık Türk hocayla devam etmemiz gerekir. Kendisine güvenim tamdır. Şenol hocamız başarılı olacaktır" açıklamasından bulundu.

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-Nihat Özdemir'in açıklamaları



Kaynak: DHA