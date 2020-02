Nihat Özdemir: VAR kayıtları açıklanamaz! Beşiktaş'ın itirazları inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdemir, basın toplantısında 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmede bulunarak, gerçekleştirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nihat Özdemir, Zorlu Center'da yapılan görüşme, Beşiktaş 'ın Göztepe maçının tekrarına yönelik itiraz ve VAR kayıtlarının açıklanması gibi konular için dikkat çeken ifadeler kullandı.

ZORLU GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile Zorlu'da yaptıkları görüşme hakkında konuşan Özdemir "Zorlu'daki meşhur görüşmeye gelelim. Tüm kulüp başkanlarıyla her yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılması kimseye fayda getirmez. Kamuoyunu bunlarla meşgul edeceğimize, Türk futbolu için projeler yaratalım. Şu an 18 kulübün yarısı şampiyonluk için mücadele ediyor. Burada Süper Lig için yeni gelirler için çalışmamız gerekeceğine MHK ve hakemler için konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

"VAR" İÇİN ELEŞTİRİLERE CEVAP

VAR'la ilgili eleştirilere yanıt veren Nihat Özdemir "Türkiye'deki VAR, Avrupa'da birçok ligden öndedir. Avrupalı hakemler, Riva'ya gelerek kamp yaptılar ve VAR merkezimizi takdir ettiler. VAR'ın bir protokolü var ve bunu IFAB belirliyor. Kornerde, taçta, ikinci sarı kartta neden VAR'a gidilmediği tartışılıyor. VAR'ın faydasını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere varamayız. VAR'ı daha iyi kullanmak için arkadaşlarımız çalışıyor. Bardağın boş tarafına bakarsak olmaz. VAR en büyük yardımcı ama her pozisyonda devreye girmez. 2. Lig'de görev yapan tüm isimleri taradık ve VAR ile AVAR'a ek yaptık." diyerek kamuoyuna bilgi verdi.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANAMAZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir kamuoyunda konuşan bir konu olan 'VAR kayıtları açıklansın' taleplerine de nat bir yanıt verdi ve şu sözleri söyledi; "VAR kayıtlarının açıklaması ülke federasyonlarına bırakıldı. Bir iki ligde bilgi amaçlı kayıtlar açıklandı ancak bunu yapmak zorundayız. IFAB üst liglerde bu kayıtların açıklamasına pek sıcak bakmıyor. Her hafta kayıtların açıklanması büyük bir kaosa neden olabilir. Bu oyunu sadece hakem üzerinden yorumlamak doğru değil."

"BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZLARI İNCELENİYOR"

Beşiktaş'ın itirazları hakkında gelen soruya yanıtlayan Nihat Özdemir "Sayın Ahmet Nur Çebi, dün bizi ziyaret etti. Türk sporunun gündemini konuştuk ve konulardan biri de Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları oldu. Kendisine çalışma şeklimizi anlattık ve süreç devam etmekte. Ayrıca Göztepe maçı için de tekrar müracaatları var. Genel müracaatı MHK değerlendirecektir. Hem Göztepe-Beşktaş hem de Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı itirazları var. IFAB'a yazdılar, onların da görüşü merak ediliyor ve sonrasında bir karar verilecek. Süreç devam ediyor." dedi.

"MHK, KULÜPLERE CEVAP VERECEK"

Süper Lig kulüp başkanlarının VAR'ın uygulanma prosedürlerini bilmediğini söyleyen Nihat Özdemir "Sezon öncesi Kulüpler Birliği burada bir toplantı yaptı. VAR'la alakalı sunum yaptılar, o sırada 5 kulüp başkanı kaldı. Adamlar 1 saate yakın yapacakları uygulamaları anlattılar ama 5 kişi dinledi, 13 başkanın işi vardı gitti. Ama sanki her biri sanki VAR üstadıymış gibi, en iyi yönetmeliği biliyormuş gibi... 'VAR niye çağrılmadı?'. Dinleseydin sezon başında, neden çağrılmadığını anlardın. Şimdi Kulüpler Birliği bir toplantı düzenlemek istediğini bana iletti ve MHK Başkanı'nın da olmasını istedi. Bunu bir şartla kabul ettim. Bu toplantıda 18 kulübün başkanı ya da vekili mutlaka olacak. Ayın 11'inde toplantı gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUMUZU KORUYALIM"

Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Özdemir, "Futbolu seven, futbolla yatıp kalkan bir toplumuz. Onun için futbolu ülkemize zarar verecek noktada tartışma konusu yapmamamız gerekiyor. Bu nedenle tüm kulüplerimize sağduyu çağrısında bulunuyorum. Lütfen her konuşmamıza, her açıklamamıza dikkat edelim. Türk futbolunu koruyalım. Biz büyük bir aileyiz. TFF ailesi olarak birlik beraberlik içerisinde futbolumuz için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ben ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, hep birlikte bir aile olarak Türk futbolunu daha ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz. 8 aylık bir Yönetim Kuruluyuz, önümüzde uzun bir süreç var ve her şeyin en iyisini yapacağımızı kamuoyuyla tekrar paylaşmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.