Haberler » Spor » Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında - Spor

Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katılmadığı aylık olağan toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir "Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi" dedi.

11.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:35

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 17 takımla birlikte yaptıkları aylık olağan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Sepil, "Son zamanlarda statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunu tartıştık. Federasyonun yasaları, kuralları var ama biz kulüplar olarak en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. Bizim en büyük övüncümüz, Avrupa'daki bu sorunun Türkiye'de çıkmamasıydı ve bu sorunun giderilmesi gerektiğini görüştük. Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, Fenerbhaçe olmadan bu toplantıyı yaptık." dedi.

"VAR SAYESİNDE 7-8 TAKIM ŞAMPİYONLUK POTASINDA"

Nihat Özdemir ise "Son günlerde hakemlerimiz, Türkiye'nin futbol aleminde çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ve arzuısuyla, MHK başkanı Alp ve yardımcısı Oğuz Sarvan ile VAR sisteminin başında olan Barış Şimşek'i bir araya getirdik, uygulamaları anlattılar ve başkanları dinlediler. VAR'da neler yapılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Gördük ki, yapılan işlemlerin, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu görme anlamında başarılı bir görüşme oldu. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla, tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Ali Koç, Riva, Spor


HABER YORUMLARI (21)
ALİKO:hakemlere ceza verince puan kaybeden takımlara faydası ne. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALİKO:dikkatleri başka yere çekmeye çalışma karşındaki insanlar mallll değil, karşıdan bakınca alnımızda ne yazıyor. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADIYAMAN 02:''Hakemlerin en çok konuşulduğu sezonu yaşıyoruz'' yerine ''7-8 takım şampiyonluk potasında'' deniyor. Algı yönetimi yapmayın. Yemezler.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MEMET33:DEMEK İSTİYORKİ GS TS BJK BİZİM SAYEMİZDE ŞAMPİYONLUK POTASINA GİRDİ SEN FENERBAHÇEYİ BİTİRMEK İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ BİR PİYONSUN
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
MASTİQUE:birakin bu aciklamayi hem daha önceki düzeni kötülüyorsunuz hem de simdiki sistem ligimizde cok temizmis gibi lanse ediyorsunuz
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DIRMAK:FENEV AĞLAMA. . HAHAHA
Yayından Kaldır
7 10
Cevap yaz
BEREZİLYA:buyur mal kardeşim kömür ile makarnanı.
Yayından Kaldır
7 2
FB Lİ:Ağlatacaz 2 hafta kaldı. Hunharcaaaaa. . . ahahahahahahahahahahahaa
Yayından Kaldır
9 4
CAN:febeşin çirkin emeleri devam edecekmi sayın başkan
Yayından Kaldır
4 9
Cevap yaz
AAA:Bu ne demek oluyor acaba. . . VAR sayesinde adalet sağlandı mı yoksa VAR sayesinde bazı takımları şampiyon yapabileceğiz mi demek. . . .
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:22:17