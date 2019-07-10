Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan Kulüp Lisans Talimatı açıklaması

İlk olarak söz alan Nihat Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Kulüp Lisans Talimatı'nın getirdiği yenilikler hakkında, Kulüpler Birliği Vakfı ile düzenlediğimiz görüşme sonrası bilgilendirme yaptık. 1 Haziran'dan bu yana kulüplerimizin ve Türk futbolunun sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma süreceğini sürdürüyoruz. Çözüme kavuşturduğumuz en önemli konuların başında Kulüp Lisans Talimatı geliyor. Ankara'daki genel kurulda delegelerin teveccühüyle FIFA ve UEFA kurallarına uygunluk yolunda önemli değişiklikler yapmış bulunmaktayız. Kulüp lisans sisteminde devrim sayılacak değişikliklere gittik. Bankalar ve kulüplerimizle de görüşmelerimizi yaptık." dedi.

"KULÜPLERİMİZ YIL BOYUNCA İNCELENECEK"

"UEFA ile güzide kulüplerimiz adına yoğun görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Özdemir, "Geçtiğimiz ay UEFA'ya giderek sayın başkan Ceferin'e (Aleksander Ceferin) detayları anlattık. Kendileri de bunu olumlu buldu. Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan Kulup Lisans sitemi talimatını yayınladık. Bu talimat referans olacaktır. Kulüp Lisans Kurulumuzu çok değerli ve alanlarında uzman arkadaşlarımızdan oluşturduk. Kurulumuzda şu anda herkesin bildiği 3 tane bankacı, 3 tane mali denetim uzmanı ve bir hukukçu var. Yeni kurulumuzun büyük bir disiplin ve titizlikle talimatı harfiyen uygulayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu talimatla yeni bir denetim modeli getirdik. TFF'nin sezonluk denetlemesinin yanısıra kulüplerimizin bağımsız şirketler tarafından da yıl boyunca incelemeye tutulacaktır."

"GELİR GİDER DENGELERİ KORUNACAK, UEFA'DAN YAPTIRIM UGULANYAMACAK"

"Geçmişte sezon sonu yaptığımız kontroller sezon başı, ortası ve sonu olmak üzere çok sıkı bir şekilde devam edecektir. Bu sistemin en önemli ayağı, sezon öncesi kontrollerimizde her bir kulübümüze koyacağımız takım harcama limitlerini belirleyeceğiz ve bunu da internet sitemizden ilan edeceğiz. Limitleri aşan kulüplerin futbolcu tescilleri kesinlikle yapılmayacaktır. Kulüplerin gelir gider dengeleri korunacaktır. Takım harcama limitlerini aşmayan kulüplerimiz Avrupa kupalarına katılım gösterdikleri takdirde UEFA tarafından herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"AĞIR CEZALARA MARUZ KALABİLİRLER"

Kulüplerin kurallara uyması durumunda sorun yaşamayacaklarını vurgulayan Nihat Özdemir şöyle devam etti, "Kulüpler, puan silme, transfer yasağı ve kadro sınırlaması gibi yatırımlara maruz kalmaması için takım harcama limitlerine mutlaka uymak zorundalar. Şu anda birinci transfer dönemindeyiz. Kulüplerin takımlarını güçlendirmek eksiklerini gidermek isteyeceklerdir. Ancak kulüplerimizin harcamalarını yaparken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır cezalara maruz kalabilirler.Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmaları riske atabilirler. Bu çalışmaların amacı, kulüplerin ekonomik girdaptan çıkmalarıdır. Bu sayede kulüpler çağdaş bir yapıda faaliyetlerin devam edebileceklerdir. Finansal fair play konusunda UEFA ile sorun yaşamayaccak, bunlar sportif başarıda başarı getirecektir."

OLASI GELEBİLECEK CEZALAR

Olası cezalar kunosunda da açıklama yapan Nihat Özdemir, "Puan silme cezaları dahil olmak üzere cezalar var. Bu cezaları internet sitemizden kolaylıkla görebilirsiniz. Düşününkü bir takımın 1 veya 2 puanını silerseniz, bu şampiyonluğu, ligden düşmeyi etkiler. Kulüplerimiz bunu iyi bilsinler. İçinde 3 bankacı, bir hukukçunun ve hesap uzmanını bulunduğu 7 kişilik kurulun verdiği kararın dönüş yolu yoktur. Bunu aynen uygulayacağız. Biz uygulamazsak UEFA uygulayacak. UEFA ve FIFA'dan sürekli para ve puan silme cezası geliyor. Bunlara son vermek istiyoruz. UEFA ve FIFA'da dosya sayısı en kabarık olan ülkelerden bir tanesiyiz. Türkiye gibibir ülkenin dosyaları UEFA ve FIFA'ya gitmemeli. Kuralları harfiyen uygulayacağımız kulüplerimizin bilmesi gerekiyor. Buna göre transfer masraflarını yapmaları lazım. Çok basit aritmetiklerle bunu yapabilirler." diye konuştu.

"HERKES BÜTÇESİ İÇİNDE KALMAK ZORUNDA"

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman da kulüplerin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı ve "TFF geldikten sonra durumu izah ettik. Kulüplerin geldiği noktalar belli. Özellikle şampiyonluk yaşamış bütün kulüpler mali sıkıntılar içerisindeler. Senelerdir yüzdürülen gemi bir şekilde devam ediliyor. Hem Beşiktaş hem de kulüpler olarak durumu çözemedik. Kulüplerin Avrupa'da finansal durumu iyi değil. TFF hemen bu konuyu ele aldı. Kulüpler Birliği'ne geldiğimizde ilk ele aldığımız proje buydu. Lisans talimatını TFF ile beraber oluşturduk. Sonunda Lisans Talimatı çıktı. Herkes bütçeleri içinde kalmak zorunda. Tabii ki Lisans Talimatnamesi, yürürlüğe girdikten sonra bu belirli süre alacak."

"TARAFTAR İÇİN YAPILAN PAHALI TRANSFERLERİN CEZASI AĞIR OLACAK"

"Kulüplerin bilançolarını denetleme için sisteme girmiş olacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte, nasıl olsa 6 ay sonra başlayacak denilmemesi lazım. O gün itibariyle buna uymayan olursa, tedbirlerini almadan taraftarlarının yüksek beklentileri için yapılacak pahalı transferlerin cezaları ağır olacak. Artık deniz bitti. Bu suyu daha fazla Türk futbolu kaldıramıyor. Borç yapısı bakımından hiçbirinin birbirinden farkı yok. Şampiyonluk hiç kimse için geçerli olmadığı için bir süre sonra başka takım oluyor. Onun da şampiyonluk süreci bittiğinde aynı sürece geçiyoruz."

"UEFA BİZİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ALMAYABİLİR"

"UEFA'nın yaptığı yeni düzenlemelerle bizi direk olarak Şampiyonlar Ligi'ne almama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Türk futbolu için radikal karar alma süreci. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Gelir gelmez bunu yürürlüğe soktular. Sokakta giderken başkanım kim geliyor. Basında da o geliyor, bu geliyor diye yazıyor. Sonuçlar buraya geliyor. Hep beraber dirayetli duracağız. Etmeyenler de cezalandırılacaktır." açıklamalarını yaptı.