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Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.

30.10.2019 19:42

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası Ekim ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.Süper Lig ve 1. Lig'in gelir açısından fena durumda olmadığını ancak diğer profesyonel lig ve amatör liglerin gelirler açısından durumunun çok zor olduğunu kaydeden Özdemir, yayın gelirlerinden bütçeler ayırarak kaynak aktarmaya çalıştıklarını söyledi. İzmir takımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Altınordu'nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum. Karşıyaka ise hiç bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. İnşallah en kısa zamanda eski gücüne kavuşur." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı sportif başarılarla FIFA sıralamasında yükseldiklerini hatırlatan Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde hedefimiz gruptan birinci çıkmak. İzlanda'nın 4 puan önündeyiz. Averajımız Fransa'dan iyi. Ana hedef gruptan lider olarak çıkmaktır." dedi.

"İZMİR'DE MİLLİ MAÇ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Özdemir, "İzmir hiç bir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir'in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiç bir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir'in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir kendisi ve çevresi açısından çok önemli bir il. İzmir altyapılar yönünde stadyum hariç hazır. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyorum." dedi.

"OLİMPİYAT STADYUMU, MİLLİ TAKIMIN STADYUMU OLACAK"

Türkiye'nin Süper Kupa finalini başarıyla atlattığını anımsatan Özdemir, 2020'in mayıs ayında oynayacak UEF Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Final için kapasitenin 70 binin üzerinde olması gerektiğine bildiren Özdemir, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'de bunu karşılık verecek tek stat Olimpiyat Stadyumu. Stadyumun tamamen altyapısı çökmüş durumda. Yeniliyoruz. Işıklandırma sistemini de yapıyoruz. İnşallah mart ayına kadar bu stadyumu 30 Mayıs'ta yapacağımız Şampiyonlar Ligi finaline hazırlayacağız. Mart ayında da bir milli maçımızı da burada yapacağız. Finalden sonra stadyumun üstünü kapatarak burayı Fransa ve İngiltere milli takımlarının kullandıkları statlar gibi A Milli Futbol Takımı'nın stadyumu haline getireceğiz. Hatta TFF'nin merkezini de bu stadyuma taşımayı planlamaktayız."

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

Türk futbolunda yabancı oyuncu sınırlaması hakkında bir soruya Özdemir, Süper Lig'de bazı takımların 11 yabancı oyuncuyla maça çıktığını hatırlatarak, "Plan program dahilinde bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.

"ALTYAPILARA GEREKLİ BÜTÇELERİ SAĞLAYAMIYORUZ"

Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın başarısını yabancı oyuncu kuralına bağlayanların olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda ön yargılı değiliz. Bu konu üzerinde uzun süre tartışarak, Türk futbolu için, Türk futbolunun gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Altyapılara gerekli bütçeleri sağlayamıyoruz." diye konuştu.

Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Nihat Özdemir, İzmir, Spor


YORUMLAR (16)
MALATYALI:Fb ye geçen sene gizli olarak söylendi. Söz verildi. Çünkü anadolu kulüpleri güçlendi. 3 büyükler kolay maç kazanamıyor (bazı yatanlar hariç). Sırf terimiçin çıkarılacak. Kalite düşer. 8 10 milyona tarıklar alperler gelecek. Avrupa ya oyuncu gitmez mecbur tüek oyuncuya 4 nilyon euro vereceksin ki büyük takıma gelsin. Çok hatalı. Milli takım geriye gider.
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VEZİR42:daha yeni fb mersin maçını kapattım kim oynyacak alper potuk mu tolga ciğerci mi ekici mi biraz eskilere gidersek mehmet topal mı salıverin kardeşim hakeden formayı alsın siz hocaların altyapının kafasını değiştirin tek bi oyuncuya takılmak yerine mesela 90 dk alperi oynatmak yerine ferdiyi alsın yusuf yazıcı abdulkadir ozan tufan beşiktaşta ki çocuklar güven felan bunlar yabancı sınırı yokken geliştiler mevzu sınır değil bir oyuncu iyise eksiğini altyapıda tamamlasınlar eksik diyip yollamasınla
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ÖMER:YABANCI SINIRI 3 OLSUNn
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AMEDSPOR:Yabancı sayısı sınırsız bırakılmalıdır Türk futbolcu istemiyoruz.
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VATANDAŞ:beşiktaş galatasaray macında kadrolarda 3, 4 türk vardı olacak iş mi bu
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MEMLEKETİM:Yabanci sinirlamasindan önce degeri bes lira etmeyen Türk sporcuya on lira verdirmeme systemini getireceksin.
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?????:ALMASIN KARDESİM ZORLAMI SATIYOLAR
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FUTBOL SEVDALISI:Sonuna kadar haklısın kardeşim yabancı sınırı adı altında değeri 3 kuruş etmeyen oyuncular bakınız alper potuk tarık çamdal tamamen yüksek bonservis ücretleri ile satılacak hem onu geçtim yabancı sınırı varken avrupa''ya giden Türk oyunculara bakalım bide sınırın kaldırılmasından sonra giden oyunculara ayrıca sınır varken milli takımın başarısına bakalım bide sınırdan sonra ki başarısına sonuç ortada iken hala işleyen çarka çomak sokma derdindeler
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9 2
KAKTÜS:Maksatları Anadolu takımlarının sırf yerli diye büyük takımlara 5-8 milyon Euro lara oyuncu satmasını sağlamak, sonra kulüpler neden batıyor, yersen tabi
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KÜÇÜK TAKIMLAR:Bİ ZAHMET KENDİ OYUNCUSUNU KENDİ YETİŞTİRSİN KARDEŞİM O ZAMAN BİZİM EN DEĞERLİMİZİZ ALACAK TAKIM KESEYİ AÇACAK. AÇMIYORSA BIRAKSINLARDA BİZDE BÜYÜYELİM HER ŞEY BİZİM OLSUN BEDAVA OLSUN YOK ÖYLE MAMA
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