Dinar
'da Belediye Başkanı seçilen Nihat Sarı
mazbatasını aldı.
Belediye Başkanı Nihat Sarı mazbatasını Dinar Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hasan Ertaş'tan aldı. AK Parti
Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP
İlçe Başkanı Mustafa Karahan
ve partililerinde hazır bulunduğu mazbata alma töreninde konuşan Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Saygıdeğer yol arkadaşlarım ve bütün Dinarlı vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda nihayet zafere ulaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi yöneteceğiz." dedi.
Dinar, Nihat Sarı, Güncel
Kaynak: AA